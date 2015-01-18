18-25 января - Неделя молитв за единство христиан во всем мире

18-25 января пройдет Неделя молитв за единство христиан под лозунгом «Дай мне напиться» (Ин 4, 7), который ежегодно инициирует Всемирный совет Церквей совместно с Папским советом по содействию единству христиан, сообщает Католический Медиа-Центр.

Традиционно в это время уже на протяжении более ста лет христиане по всему миру объединяются в молитве за решение различных проблем и вызовов современности.

В наши дни Неделя молитв за единство христиан отмечается уже во всем мире: вместе молятся католики, православные, протестанты и другие христианские сообщества, чтобы с помощью силы Святого Духа, приложить все свои усилия и помочь сделать третье тысячелетие эрой воссоединения разделенного тела Христова.

Время проведения Недели молитв за единство христиан - 18-25 января - было избрано Всемирным советом Церквей неслучайно. Эта неделя, по григорианскому календарю, завершается именно в день обращения апостола Павла, что традиционно в Европе отмечается 25 января.

Символика этого праздника очень яркая: в этот день по пути в Дамаск один из преследователей учеников Христа - Павел увидел самого Христа и услышал Его голос. Состоялось чудесное обращение этого человека, который со временем стал Апостолом Народов, преданным Евангелию и Христу.