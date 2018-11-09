Папа Римский напомнил католикам о «позоре человечества XXI века»

Папа Римский обратился к участникам конференции «Управление общим благом: доступ к питьевой воде для всех» с приветственным посланием, подчеркивая, что вода незаменима для жизни.

Как сообщает Радио Ватикана, статистика жажды в мире, а также число тех, кто умирают по причине загрязненной воды, - это «страшный позор человечества XXI века», пишет Папа.

«К сожалению, во многих странах, население которых не имеет регулярного доступа к питьевой воде, нет нехватки в поставках оружия и боеприпасов, что усугубляет ситуацию. Коррупция и интересы экономики, которая исключает и убивает, очень часто преобладают над солидарными усилиями по обеспечению доступа к воде», - считает Папа.

Ссылаясь на энциклику «Laudato si’» и на Послание ко дню молитв о защите творения, Папа отмечает, что Святейший Престол и Церковь активно трудятся ради обеспечения доступа воды для всех, и это обязательство проявляется в реализации инфраструктур, образовательных проектах, правозащитной деятельности, помощи народам, рискующим оказаться без достаточного количества воды.

Папа Римский призвал участников конференции размышлять над символикой воды в главных религиозных традициях и созерцать этот драгоценный ресурс.