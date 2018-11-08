Глава УГКЦ находится в Чикаго по случаю 50-летия прихода святых Владимира и Ольги

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав 7 ноября начал свой визит в Чикаго, который продлится до 13 ноября.

Цель визита – принять участие в праздновании 50-летия прихода святых Владимира и Ольги, сообщает Департамент информации УГКЦ.

В рамках визита Предстоятель УГКЦ встретится со священниками и жертвователями храма, а также членами общества «Святая София» из Филадельфии, с фондом «Наследие», дирекцией кассы «Самопомощь» и посетит другие мероприятия.

В пятницу, 9 ноября, пастыри, глава УГКЦ посетит допремьерный показ нового фильма «Блаженнейший» о Патриархе Иосифе Слепом. После презентации проведут открытие юбилейной выставки.

На следующий день состоится Заупокойная Божественная литургия в соборе святых Владимира и Ольги и поминовения всех умерших основателей и жертвователей храма.

Предстоятель УГКЦ 9 ноября посетит украинских школьников, а 10 ноября – школу украиноведения в Чикаго.

10 ноября Блаженнейший Святослав посетит кардинала Чикаго Блейза Джозефа Супича.

12 ноября Глава УГКЦ посетит еще одну приход УГКЦ в Чикаго, – святого Иосифа Обручника.