Папа Римский в ноябре призвал католиков молиться о мире

Папа Римский сказал, что мир невозможен, если его нет в сердце.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Все мы хотим мира. И больше всех его хотят те, кто страдает от его отсутствия», - так Папа Римский начинает видеопослание, в котором поясняет молитвенные прошения Всемирной сети молитвы Папы на ноябрь.

«Мы можем произносить прекрасные слова, но если в нашем сердце нет мира, его не будет и в мире. Давайте строить евангельский мир, никого не исключая, полностью отказавшись от насилия и со 100-процентной любовью. Помолимся вместе о том, чтобы язык сердца и диалога всегда преобладал над языком оружия», - призывает он.