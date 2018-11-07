Папа Римский сказал, что нужно для того, чтобы понять Деву Марию
17:37, 07 ноября 2018Католицизм
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Папа Римский и отец Марко Поцца во время съемок / vaticannews.va
Тайна Девы Марии, материнство, самая известная молитва в мире.
Мыслями об этом делится Папа Римский в новом цикле передач телеканала «Tv 2000», сообщает Радио Ватикана.
«Мария – девушка настоящего, примеру которой все могут последовать», – сказал Папа в первом выпуске передачи «Ave Maria».
Тема первой передачи была: «Радуйся, Мария, полная благодати».
«Чтобы понять Марию, – заметил Папа, – необходимо вернуться назад, стать ребенком, вернуть присущую детям способность удивляться, и говорить “Радуйся, Мария...” как ребенок, с сердцем ребенка, с удивлением, которое мы в этой культуре достаточно потеряли».
Папа подчеркнул, что в момент Благовещения Мария была обычной девушкой, воспитанной в соответствии с тогдашними обычаями.
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