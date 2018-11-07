Во Львове УГКЦ проведет ночные бдения для молодежи
15:35, 07 ноября 2018Католицизм
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Церковь святого Луиджи Орионэ / uk.wikipedia.org
Во Львове УГКЦ проведет ночные молодежные бдения.
Как сообщает "Католический обозреватель", во время бдений присутствующие смогут дать обет движения "Настоящая любовь ждет".
На такую встречу желающих пригласил на своей странице в Фейсбук отец Дмитрий Романко.
"Бдение состоится в ночь с 8 на 9 ноября в храме Святого Луиджи Орионэ. Оно начнется в 21.00. Во время бдений можно будет приступить к Таинству Покаяния, принять участие в Пресвятой литургии", - написал он.
Движение "Настоящая любовь ждет" исповедует сохранение добрачной чистоты и верности в браке. Молодые люди присягают и на память об этом событии одевают серебряные "кольца чистоты" (порой с надписью "Блаженны чистые сердцем").
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