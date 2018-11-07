Ватикан презентует серию марок, созданных по рисункам заключенного миланской тюрьмы

Ватиканское бюро по филателии и нумизматике презентует 9 ноября серию марок, созданных по рисункам Марчело Д'Агаты – заключенного миланской тюрьмы.

Среди рисунков узника, одним из главных увлечений которого является рисование, – фигура Девы Марии с Младенцем Иисусом, которую Д'Агата нарисовал специально к Рождеству, сообщает "Благовест-Инфо".

Марки, тираж которых составляет 60 тысяч экземпляров, будут стоить от 1,10 до 15 евро.

Заключенные отбывают свой срок, но это не значит, что нужно лишать их «горизонта надежды», пояснили в филателистической службе Святого Престола.

Тюрьма, в которой содержится Марчело Д'Агата – самая большая среди 225 итальянских тюрем. На сегодняшний день в ней содержатся 1400 узников.