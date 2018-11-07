В Харьковском военном госпитале освятили межконфессиональную часовню

В понедельник, 5 ноября, состоялось знаменательное событие в Харьковском военном госпитале (Военно-медицинском клиническом центре Северного региона) – освящение межконфессиональной часовни.

Чин освящения совершил Владыка Василий (Тучапец), Экзарх Харьковский УГКЦ, вместе с епископом Харьковским и Богодуховским Митрофаном УПЦ КП, духовенством и верующими двух конфессий, сообщается на сайте УГКЦ.

К этому историческому событию присоединились начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян, заместитель начальника центра по морально-психологическому обеспечению Вадим Барановский, заместитель командира воинской части по воспитательной работе – Павел Базиль и работники центра.

В своем приветственном слове Владыка Василий обратил внимание на важность события, ведь еще четыре года назад капелланы УГКЦ начали работать в этом военном госпитале. Экзарх Харьковский вспомнил слова Христа “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.”

“В этом храме ежедневно будет звучать молитва к Престолу Всевышнего, мы будем обращаться к Нему и просить о здоровье, о защите, о Божьем благословении, – отметил Архиерей, – это Божье благословение нужно не только больным, но и медикам, чтобы они назначили соответствующее лечение, чтобы квалифицированно провели операцию, потому что от этого зависит жизнь человека.”

В завершение владыка Василий поздравил работников госпиталя и военных и пожелал, чтобы эта часовня служила для оздоровления души через молитву, Таинства Исповеди и Причастия.