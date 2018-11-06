Глава УГКЦ вместе с министрами посадил дерево мира

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав сегодня, 6 ноября, принял участие во Всеукраинской бессрочной экологической акции «Посади дерево мира», посадив дерево на Аллее мира возле Патриаршего собора Воскресения Христова.

Акцию начали в Патриаршем соборе молитвой за мир в Украине, сообщает "Католический обозреватель".

К событию присоединились чиновники Украины: Остап Семерак, Министр экологии и природных ресурсов, Лилия Гриневич, Министр образования и науки, Павел Петренко, Министр юстиции, Владимир Емельян, Министр инфраструктуры, Игорь Жданов, Министр молодежи и спорта, Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

Целью акции является привлечение внимания украинцев к катастрофическим социально-экологическим последствиям войны на Востоке Украины, к непоправимому ущербу, нанесенному окружающей среде Украины, экологическим проблемам, повышению уровня экологического сознания и екопатриотизму. Это акция призыва к сохранению природы, украинской земли и страны.