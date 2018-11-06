Скончался известный американский литургист архимандрит Роберт Тафт

Католический священник византийского обряда архимандрит Роберт Тафт скончался 2 ноября в Уэстоне (штат Массачусетс) в возрасте 86 лет.

Один из крупнейших в мире специалистов по византийскому богослужению, о. Роберт принимал активное участие в диалоге Католической Церкви и христианских Церквей Востока – в частности, Православной, сообщает "Благовет-инфо" со ссылкой на сайт Aleteia.

Роберт Фрэнсис Тафт родился 9 января 1932 года в Провиденсе, Род-Айленд, в известной американской семье, один из членов которой – Уильям Говард Тафт – был президентом США в 1909-1913.

17-ти летним юношей вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов). В течение трех лет преподавал в иезуитском колледже в Багдаде (Ирак). Вернувшись в США в 1959, Тафт закончил Фордамский университет Нью-Йорка по специальности «русский язык».

В 1970 о. Роберт поступил на учебу в Папский восточный институт в Риме.

Впоследствии о. Роберт стал клириком Украинской греко-католической Церкви, где в 1998 году удостоен сана архимандрита с правом ношения митры и жезла.

Перу о. Роберта принадлежит более 800 научных работ в области восточной литургики. Самым известным его трудом является «История литургии св. Иоанна Златоуста» в шести томах.

О. Роберт Тафт выступал за расширение начал синодальности и соборности в Римской Церкви.

Уйдя на покой с поста профессора Восточного института, архимандрит Роберт Тафт вернулся в США и провел последние годы жизни в иезуитском доме престарелых «Кэмпион Холл» в Уэстоне. Здесь же 12 ноября состоится его отпевание, которое возглавит глава греко-католической епархии св. Владимира во Франции епископ Борис Гудзяк.