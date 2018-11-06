В Ватикане обнародовали тему 52-го Всемирного дня мира

Тема 52-го Всемирного дня мира, который будет отмечаться 1 января 2019 года - «Хорошая политика служит миру».

Как сообщает Радио Ватикана, в комментарии, распространенном Ватиканским пресс-центром, отмечается, что политическая ответственность принадлежит каждому гражданину, а особенно тем, которые получили мандат защищать и управлять. Эта миссия заключается в хранении права и содействию диалога между общественными организациями, поколениями и культурами.

«Не существует мира без взаимного доверия. А первым условием доверия и уважение к данному слову. Политические обязательства, которые являются одним из наивысших впечатлений милосердной любви, несут в себе заботу о будущем жизни планеты, о самых молодых и самых маленьких в их стремлении исполнения», – говорится в коммюнике.