Папа Римский сказал, что христианин не может быть антисемитом

Папа Римский, принимая в Ватикане делегацию «горных евреев» с Кавказа, сказал о важности хранения живой памяти, защите религиозной свободы от тоталитарных посягательств, искоренении антисемитизма.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Это впервые братья евреи, принадлежащие к вашей древней традиции, совместно приезжают на визит к Папе, и сегодняшняя встреча является причиной радости», – сказал Папа.

«Как я уже неоднократно подчеркивал, христианин не может быть антисемитом. Наши корни – общее. Это было бы противоречием веры и жизни. Мы, в свою очередь, призваны прилагать усилия для того, чтобы антисемитизм был устранен из человеческого сообщества», – сказал Папа, подчеркивая важность дружбы между католиками и евреями.

Папа Римский рассказал о том, что его предыдущая встреча с еврейской общиной состоялось в Вильнюсе в день 75-летия уничтожения Виленского гетто.

«Вспоминать холокост необходимо, чтобы о прошлом оставалась живая память. Без живой памяти не будет будущего, потому что если не научимся из самых черных страниц истории не повторять тех же ошибок, достоинство человека будет оставаться мертвой буквой», – сказал он.

«Горские евреи», известные также как «жуури» - это субэтническая группа в Дагестане и на севере Азербайджана, представители которой сегодня также живут в Израиле, США и странах Европы.