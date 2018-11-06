На Виннитчине освятили новый храм УГКЦ в честь святого Николая

В селе Щетки Винницкого района 4 ноября освятили новый храм в честь святителя Николая чудотворца Украинской Греко-Католической Церкви.

Об этом сообщает Вiнниця.info со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Возглавил Божественную литургию и освятил храм епископ-помощник Киевской архиепархии УГКЦ Иосиф Милян.

Во время мероприятия глава областной государственной администрации Валерий Коровий поздравил епископа Иосифа и всех прихожан с открытием новой святыни.