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На Виннитчине освятили новый храм УГКЦ в честь святого Николая

10:47, 06 ноября 2018
Католицизм
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В Винницкой области освятили новый храм УГКЦ / vinnitsa.info

Об этом сообщает Вiнниця.info со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Возглавил Божественную литургию и освятил храм епископ-помощник Киевской архиепархии УГКЦ Иосиф Милян.

Во время мероприятия глава областной государственной администрации Валерий Коровий поздравил епископа Иосифа и всех прихожан с открытием новой святыни.

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