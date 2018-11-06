На Виннитчине освятили новый храм УГКЦ в честь святого Николая
10:47, 06 ноября 2018Католицизм
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В Винницкой области освятили новый храм УГКЦ / vinnitsa.info
В селе Щетки Винницкого района 4 ноября освятили новый храм в честь святителя Николая чудотворца Украинской Греко-Католической Церкви.
Об этом сообщает Вiнниця.info со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
Возглавил Божественную литургию и освятил храм епископ-помощник Киевской архиепархии УГКЦ Иосиф Милян.
Во время мероприятия глава областной государственной администрации Валерий Коровий поздравил епископа Иосифа и всех прихожан с открытием новой святыни.
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