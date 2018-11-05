Ватикан канонизировал воспитательницу Клелию Мерлони

В Риме в субботу, 3 ноября, состоялась беатификация основательницы Конгрегации Апостолок Святейшего Сердца Иисусова, воспитательницы девочек и опекунши женщин преклонного возраста.

Женщина посвятила свою жизнь заботе о сиротах и бедных девушках, а также о брошенных пожилых женщин. Об этом сообщает Vatican News.

Клелия Клеопатра Мария Мерлони родилась в городе Форли в центральной Италии 10 марта 1861 года и в тот же день была крещена в местном кафедральном соборе. Отец зарабатывал на содержание семьи, работая на строительстве железной дороги. Когда девочке было три года, преждевременно умерла ее мать, а потому заботиться о внучке выпало бабушке по материнской линии, которая заботилась о передаче веры и любви к Богу.

Учитывая богатые дарования, хватало юношей, которые бы хотели на ней жениться. Но перед лицом Христовой любви Клелия считала все остальное потерей, а потому отреклась от всего, чтобы неподеленным сердцем любить Иисуса.

Рассчитывая исключительно на Божье провидение, Клелия переехала в Виареджио, чтобы основать институт, посвященній Святейшему Іисусовому Сердцу. В храме святого Франциска 30 мая 1894 года местные францисканы представили ее и двух подвижниц как Апостостолок Святейшего Сердца Иисусова.

Так был основан новый институт монашеской жизни. Незадолго были открыты школа, садик, детский дом и приют для пожилых женщин в возрасте. Все это – благодаря щедрой финансовой поддержке со стороны отца. Вместе с ростом количества монахинь умножались заведения, которые они проводили также и вне Виареджио.

В июне 1900 года иметь Клелия вместе с 18-ю сестрами составили в кафедральном соборе Пьяченцы пожизненные монашеские обеты.

Мать Клелия стала жертвой клеветы, вызванной банкротством и последующими судебными процессами. Не желая прилюдно опозорить священника, она взяла всю вину на себя. В результате этого она была отстранена от управления орденом, а также в течение длительного периода проживала вне его. Лишь в конце жизни она получила разрешение вернуться к главному дому основанного ею монашеского института в Риме.

Умерла она 21 ноября 1930 года.