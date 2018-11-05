Папа Римский молился о коптах-жертвах теракта в Египте

Папа Римский 4 ноября выразил скорбь в связи с террористическим актом, от которого два дня назад пострадала Коптская Православная Церковь в Египте.

Об єтом сообщает Радио Ватикана.

«Молюсь о жертвах, паломниках, убитых только за то, что они христиане, и прошу Пресвятую Деву Марию утешить семьи и всю общину», - сказал Папа.

После молитвы Папа упомянул о состоявшейся в субботу в Риме, в Латеранской базилике Святого Иоанна, беатификации Матери Клелии Мерлони, основательницы конгрегации Сестер-апостолов Святейшего Сердца Иисуса.

«Эта женщина полностью предавала себя воле Божьей, была ревностной в любви, терпеливой в невзгодах и героической в прощении», - подчеркнул он.