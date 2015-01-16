Папа Римский прибыл на Филиппины

Папа Римский Франциск 15 января прибыл с визитом на Филиппины.

Как сообщает «Радио Ватикана», в первый день пребывания на Филиппинах не предусмотрены официальные встречи. В пятницу пройдут церемония приветствия в президентском дворце и встреча с дипломатическим корпусом и властями страны.

В этот же день Папа Римский совершит мессу в кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Маниле, а затем пообщается с филиппинскими семьями.

В субботу Папа отправится в Таклобан, где отслужит Святую мессу и встретится с выжившими после тайфуна «Йоланда». В этот же день Папа освятит центр помощи бедным. Потом состоится встреча с духовенством и родственниками выживших после стихийного бедствия, после чего Папа вернется в Манилу.

В воскресенье он встретится с религиозными деятелями Филиппин и потом – с молодежью. Папа Римский совершит Мессу в парке Ризаль.