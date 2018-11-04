В Киеве проходит ІІІ Всеукраинский съезд мирян УГКЦ

В Патриаршем соборе Воскресения Христова и Выставочном центре на Левом берегу 3-4 ноября проходит III Всеукраинский съезд мирян УГКЦ.

На Съезд прибыло около 250 участников из всех экзархатов и епархий УГКЦ в Украине, сообщается на сайте УГКЦ.

Открывая съезд, Глава УГКЦ, архиепископ Святослав отметил, что в УГКЦ «долго ждали этого дня и долго его готовили». «Важной частью приготовления были конгрессы и съезды мирян в наших епархиях и экзархатах. То есть произошло определенное пробуждение мирянской активности, ответственности в разных уголках нашей церкви в Украине», — сказал глава УГКЦ.

«Задача этого съезда мирян — еще раз встать пред Богом и спросить самих себя, друг друга и нашего Господа, как нам сегодня осуществить наше жизненное задание, как нам понять вместе, что надо делать, чтобы жить жизнью вечной? Чтобы наши миряне поняли свою задачу, призвание и ответственность в современной жизни Церкви?» — подчеркнул предстоятель УГКЦ.

«Отыскать каждому свой личный путь к святости — это то, чем церковь должна помочь каждому человеку сделать. Пастыри должны сопровождать своих верующих к святости», — считает глава украинских униатов.

«Призвание быть мирянином в сегодняшнем мире — непростая дорога. Но дорога, по которой можно и нужно идти, чтобы стать святым. УГКЦ является церковью, открытой для всех, это — среда, где можно стать святым. Это наш месседж ко всем», — пафосно заявил архиепископ Святослав.