Ватикан создаст новый орган для служения харизматическому обновлению

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни сообщает, что 8 декабря 2018 года будет учрежден новый орган Св. Престола, предназначенный для Католического харизматического обновления.

Он будет называться «Charis» и служить Харизматическому обновлению, не осуществляя какой-либо власти над ним. Начиная с Пятидесятницы 2019 года, когда вступит в силу устав «Charis», прекратят свое существование Международная служба католического харизматического обновления и Католическое братство общин и содружеств завета, сообщает Vatican News.

Имущество этих двух организаций будет передано «Charis» с тем, чтобы обеспечить необходимое финансирование для миссии Харизматического обновления.