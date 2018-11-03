Ватикан создаст новый орган для служения харизматическому обновлению
16:28, 03 ноября 2018Католицизм
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Ватикан создаст новый орган для служения харизматическому обновлению / vaticannews.va
Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни сообщает, что 8 декабря 2018 года будет учрежден новый орган Св. Престола, предназначенный для Католического харизматического обновления.
Он будет называться «Charis» и служить Харизматическому обновлению, не осуществляя какой-либо власти над ним. Начиная с Пятидесятницы 2019 года, когда вступит в силу устав «Charis», прекратят свое существование Международная служба католического харизматического обновления и Католическое братство общин и содружеств завета, сообщает Vatican News.
Имущество этих двух организаций будет передано «Charis» с тем, чтобы обеспечить необходимое финансирование для миссии Харизматического обновления.
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