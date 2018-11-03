Во Львове психологи и епископы УГКЦ проведут дискуссию о таинстве исповеди

Во Львове в воскресенье, 4 ноября, состоится публичная дискуссия, посвященная церковному таинству исповеди.

Локация события - Музей этнографии и художественного промысла, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УГКЦ.

Среди спикеров будут представители духовенства, ученые, художники.

Организаторами дискуссии являются Литургический центр «Предание» совместно с кафедрой психологии и психотерапии. Тема встречи посвящена вопросу таинства исповеди на срезе двух плоскостей – духовного служения и психотерапии. Общаться о том, чувствует ли себя психотерапевт духовником, или обязательно священник должен быть психотерапевтом и о смыслах, которые проектируют исповедь в общественную сферу.

Модерировать разговор будет заведующий кафедры психологии и психотерапии Галина Католик и духовник и преподаватель Украинского католического университета (УКУ) иеромонах Лука Михайлович.

На публичную дискуссию приглашают всех заинтересованных.