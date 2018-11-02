На Франковщине в монастыре УГКЦ посадят аллею "Нерожденного ребенка"

Аллея "Нерожденного ребенка" появится на территории монастыря Успения Божией Матери УГКЦ в селе Погоня, на Ивано-Франковщине.

Акция состоится 7 ноября в 16.00 на территории Погонского монастыря, сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Начнется встреча молебном к Пресвятой Богородице.

Эта инициатива проводится в рамках Всеукраинской акции «Посади дерево мира», которая стартовала в 2016 году по инициативе Украинской Греко-Католической Церкви при поддержке Минприроды Украины. Ее целью является привлечение внимания общественности к катастрофическим социально-экологическим последствиям войны на Востоке страны, уничтожению природы Украины, заживлению ран окружающей среды и защиты самого человека.

Ключевой задачей инициативы является не только восстановление окружающей среды, но и воспитание «духовных деревьев» – тех внутренних изменений в человеческих сердцах и сознании, которые начинаются с восстановления мира между человеком и Богом, а также примирения с детьми, которые были потеряны до рождения.