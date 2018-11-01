Католические епископы Закарпатья призывают отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

В течение последних лет Римо-Католическая и Греко-Католическая Церкви обращались ко всем жителям Закарпатья и всей Украины, прося отказаться от вредной практики – украшения могил умерших пластиковыми цветами и венками.

Закарпатские епископы опубликовали обращение, в котором благодарят всех, кто откликнулся на их просьбу и отказался от пластиковых венков и цветов, сообщает Католический Медиа-центр.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что для умерших родственников и друзей главное – это искренняя молитва! А для нас с вами, живых, главное – это незагрязненная окружающая среда, чистый воздух и гармоничное сосуществование с природой, Творением Бога. Мы, христиане, должны быть ответственны за себя, ближних и все Божие творение", - говорится в обращении.

"Путешествуя по Европе, вы можете заметить, что такого большого количества пластиковых цветов и венков на кладбищах там нет, - говорится далее в тексте обращения. - В Европе подобный пластик сжигают в котельных с соответствующими фильтрами, которые улавливают вредные вещества. К сожалению, у нас такого нет, поэтому выбросы попадают в окружающую среду. Это приводит к существенному загрязнению окружающей среды и многочисленным угрозам для здоровья и жизни людей. Не секрет, что пластмасса, сгорая, выделяет токсичные вещества, а именно диоксины, которые приводят к онкозаболеваниям. Церковь не может молчать, если речь идет о грехе против жизни. Не будем убивать сами себя!".