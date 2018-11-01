Найдено уникальное письмо студитских монахов митрополиту Шептицкому

Синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал уникальные архивные документы - письмо-приветствие монахов лавры Святого Антония Печерского в Скнилове, адресованное митрополиту Андрею по случаю именин.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

"Работая с письмами монахов студитской лавры Святого Антония Печерского в Скнилове, наткнулся на один действительно уникальный документ - письмо-приветствие монахов, адресованное митрополиту Андрею по случаю именин. Его особенностью является орнамент. Монахи решили украсить свое поздравление рисунком, который изображает вид главного корпуса Скниловской лавры. Рисунок выполнен карандашом. Таким образом можно смело сказать, что нам удалось найти первое и на сегодня единственное изображение Скниловской лавры, а именно ее главного корпуса", - сообщил о. Юстин Бойко.

Напомним, что в Скнилове была первая монашеская обитель студитов - лавра Святого Антония Печерского, которую освятил лично митрополит Андрей 24 ноября 1906 года. Скниловская лавра была уничтожена в 1918 году в результате польско-украинской войны, а монахи вынуждены были покинуть родную обитель. Таким образом они оказались в митрополичьей резиденции в Уневе, которую впоследствии митрополит Андрей передал студитам в собственность. Таким образом появилась Унивская лавра, которая стала центральной для всех других студитских монастырей. Сейчас на месте, где была Лавра, установлен памятный крест.