Папа Римский напомнил, что «усопшие ожидают от нас духовной поддержки»
17:05, 01 ноября 2018Католицизм
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Папа на американском кладбище в городе Неттуно / vaticannews.va
Папа Римский напомнил, что 1 ноября РКЦ отмечает торжество Всех святых, а 2 ноября – День поминовения усопших верных.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Пусть свидетельство веры тех, кто нас предварил укрепит в нас уверенность: Бог сопровождает каждого на жизненном пути, никогда никого не оставляет на собственный произвол и желает, чтобы все мы были святыми, как Он свят», - сказал Папа Римский.
Посещая могилы наших близких, добавил Папа «мы обретаем множество святых, которые ходатайствуют перед Богом о наших нуждах».
Он также напомнил, что «многие усопшие ожидают от нас духовной поддержки».
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