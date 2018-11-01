Папа Римский напомнил, что «усопшие ожидают от нас духовной поддержки»

Папа Римский напомнил, что 1 ноября РКЦ отмечает торжество Всех святых, а 2 ноября – День поминовения усопших верных.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Пусть свидетельство веры тех, кто нас предварил укрепит в нас уверенность: Бог сопровождает каждого на жизненном пути, никогда никого не оставляет на собственный произвол и желает, чтобы все мы были святыми, как Он свят», - сказал Папа Римский.

Посещая могилы наших близких, добавил Папа «мы обретаем множество святых, которые ходатайствуют перед Богом о наших нуждах».

Он также напомнил, что «многие усопшие ожидают от нас духовной поддержки».