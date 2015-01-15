Папа Франциск на Шри-Ланке канонизировал первого ланкийского святого

Папа Римский Франциск, находящийся с пастырским визитом на Шри-Ланке, канонизировал первого святого – жителя этого острова. Прославление св. Иосифа Ваза состоялось в ходе торжественной мессы в приморском парке города Коломбо – столицы Шри-Ланки. Папе сослужили более тысячи священников, а всего на богослужение собралось более 500 000 человек.

Среди тех, кто присутствовал на богослужении, были также буддисты и индуисты – представители основных религий Шри-Ланки.

Католики Шри-Ланки почитают св. Иосифа как спасителя католической веры на острове. Первое прошение о его беатификации поступило еще в 1737 году, однако к лику блаженных он был причислен лишь 200 лет спустя. Это произошло в январе 1995, когда Шри-Ланку посетил Папа Иоанн Павел II. Практически ровно через 20 лет Папа Франциск причислил Иосифа Ваза к лику святых.

В своей проповеди, которую Папа произнес по-английски и которая переводилась на сингальский и тамильский языки, он коснулся того значения, которое имеет подвиг св. Иосифа Ваза для современных христиан. «Как и мы, он жил в период быстрых и глубоких перемен, - отметил понтифик. - Католики были здесь в меньшинстве, порой среди них не было единства. Помимо этого они были объектом враждебного отношения, а порой и гонений».

Благовест-инфо