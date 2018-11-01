Ватикан поздравил индуистов с праздником Дипавали

Папский совет по межрелигиозному диалогу 31 октября опубликовала послание по случаю индуистского праздника Дипавали, который в этом году отмечается 7 ноября.

Это «праздник огней», символизирует победу света над тьмой, является своеобразным индийским «Новым Годом», сообщает Радио Ватикана.

От имени Папского совета по межрелигиозному диалогу, его Секретарь архиепископ Мигель Анхель Аюсо Гихот поздравил с праздником всех индуистов и пожелал, чтобы его празднование «укрепило дух дружбы и братства и принесло мир и радость в их семьи и сообщества».

«Моральный долг заботиться об уязвимых, – указано в послании, – следует из нашего общего верования в то, что мы все является Божьим творением, и, как следствие, братья и сестры, равны в достоинствах, ответственны друг за друга. Эта обязанность вытекает также из осознания собственной уязвимости, когда мы сами нуждаемся в руке помощи».