В Шри-Ланке по случаю визита Папы Римского власть объявила амнистию
06:39, 15 января 2015Католицизм
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По поводу визита Папы Франциска в Шри-Ланку местная власть объявила амнистию, согласно которой на свободу из тюрем вышли 612 человек - 575 мужчин и 37 женщин, - сообщил пенитенциарный департамент страны. Об этом сообщает "Радио Ватикан".
Под специальную амнистию попали заключенные старше 75 лет, а также осужденные за мелкие преступления. По поводу освобождения заключенных 14 января состоялась специальная церемония в тюрьме "Великада" - крупнейшей и строгой пенитенциарной структуры в стране.
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