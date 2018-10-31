Новый номер католического журнала «Verbum» посвятили размышлениям о смерти

Увидел свет новый номер журнала «Verbum», в котором авторы присматриваются к разным человеческим ответам о смерти, а сопровождают их в этом не только теологи и духовные лица, но и художники, философы и писатели.

Начинает номер статья отца Войцеха Сурувки OP о двух разновидностях бунта против смерти, сообщает Католический Медиа-центр.

Самый известный выразитель первого – Иван Карамазов, который отвергает сотворенный мир, обозначенный страданием. Представители второго – герои «Чумы» Альбера Камю. Несмотря на пережитые страдания, они солидаризируются с миром. Карамазов выбирает одиночество, герои Камю – солидарность.

Галина Глодзь, рассуждая о средневековых практиках доброй смерти, подчеркивает их общность. Умирать хорошо - значит собрать вокруг себя близких, сказать им последние важные слова и спокойно отдать душу в руки Господа.

Второй личный взгляд на смерть – это воспоминания отца Войцеха Сурувки OP о польском резчике Антоние Жонсу.