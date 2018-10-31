Папа Римский посоветовал миссионерам "чувствовать себя мигрантами"

Папа Римский встретился в ватиканском Зале консистории с участниками XV Генерального капитула Конгрегации миссионеров Святого Карла Борромео.

Обращаясь к монашествующим, он говорил о злободневных проблемах мира и Церкви, сообщает Радио Ватикана.

«Мигрант обычно стремится идти в группе. Иногда он вынужден продвигаться в одиночку, но всё же естественнее быть – в группе, потому что так мигранты чувствуют себя сильнее. И есть община. В футболе существует роль "свободного" игрока, который может двигаться согласно моменту, но у вас нет таких возможностей: "свободные" у вас терпят неудачу. Всегда должна быть община. Всегда нужно быть в общине, потому что ваше призвание предназначено именно для мигрантов, которые собираются в группы. Чувствуйте себя мигрантами. Мигрантами в нужде, мигрантами перед Господом и между собой. Именно поэтому нужно находиться в группе», - сказал Папа Римский.

Призвав миссионеров рисковать, как это делают мигранты, Папа отметил, что монашествующие должны учить людей принимать иностранцев, особенно перед лицом неприятия и «многочисленных проявлений торговли людьми».