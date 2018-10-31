В Ватикане не возражают против эксгумации останков Франсиско Франко

В Ватикане состоялась встреча вице-премьера Испании Кармен Кальво с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает Радио Ватикана, обсуждался вопрос эксгумации останков Франсиско Франко, скончавшегося в 1975 году и погребенного в Долине Павших, национальном мемориальном комплексе, посвященном победителям и проигравшим в гражданской войне 1936-1939 гг.

Монумент был воздвигнут в годы режима генерала Франко. В августе социалистическое правительство Испании одобрило декрет, согласно которому возможна эксгумация останков Франсиско Франко. Семья диктатора, правившего страной на протяжении 36 лет, изъявила желание перенести останки в принадлежащую ей крипту кафедрального собора Альмудена в Мадриде.

После встречи госпожи Кальво с Госсекретариатом Ватикана директор Зала печати Грег Бёрк заявил, что кардинал Пьетро Паролин не возражает против эксгумации, если такое решение принято компетентными властями; кардинал не высказывался по поводу возможного места перезахоронения Франко. Господа Кармен Кальво выразила обеспокоенность в связи с гипотезой о перезахоронении останков в соборе Альмудена и сообщила о своем желании рассмотреть альтернативные варианты, в том числе и посредством диалога с семьей. Кардинал-госсекретарь согласился с таким решением, сообщил Грег Бёрк.

Франсиско Франко – испанский военный и государственный деятель, каудильо Испании в 1939 – 1975 годах. Генералиссимус.