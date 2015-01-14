Папа Франциск планирует расширить количественный состав Коллегии кардиналов

Папа Римский Франциск получил предложение от кардинала Антонио Канисареса Лловеры, архиепископа Валенсии (Испания), увеличить численность кардиналов, имеющих право голосовать на папском конклаве, со 120 до 140 человек, сообщает информационная служба ANSA.

Это предложение будет обсуждаться, когда кардиналы из всех стран мира встретятся в ходе будущей консистории в феврале этого года, когда Папа Римский должен назначить 20 новых кардиналов, имена которых он объявил 4 января 2015 г.

Предел, установленный в количестве 120 кардиналов-избирателей, теоретически может быть превышен по усмотрению Папы Римского. Фактически Папа Франциск уже превысил эту норму, когда назвал имена 15 прелатов, которые станут кардиналами-избирателями в ходе февральской консистории (еще 5 будущих кардиналов имеют предельный возраст более 80 лет и по этой причине будут лишены права голосовать на конклаве). Таким образом, общее количество кардиналов-избирателей сегодня составляет 125 человек, что уже на 5 иерархов больше нормы.

Седмица.Ru