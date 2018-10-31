В Нигерии похитили пять католических монахинь

Пять католических монахинь из ордена Миссионерок святых Марфы и Марии были похищены в штате Дельта на юго-востоке Нигерии.

Как сообщает "Благовест-Инфо", похищение было совершено 25 октября около населенного пункта Абгор, мимо которого ехали монахини, возвращавшиеся с похорон. Злоумышленники обстреляли их автомобиль и увели с собой пятерых женщин. Еще двое были ранены.

Подобного рода преступления совершаются на юго-востоке Нигерии не впервые. Как правило, священников и монахинь похищают ради выкупа.