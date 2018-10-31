Католики Харьковщины почтили святого Иосифа Бильчевского

В Чугуеве на Харьковщине, в часовне святого Иосифа Бильчевского, архиепископа, обустроенной в 2009 году в обычном жилом доме, 28 октября праздновали храмовый праздник в честь покровителя прихода.

Об этом сообщает сайт «Костелы и часовни Украины».

Мессу и Евхаристическую процессию вокруг часовни возглавил викарий Харьковского кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии отец Войцех Стасевич.

В торжестве приняли участие харьковские священники, в частности отец Михаил Мельник – настоятель прихода Божьего Милосердия и святого Шарбеля в Харькове на Рогани, к которому принадлежит чугуевская часовня, монахини, местные верующие и гости из Харькова.

В завершение Евхаристии присутствующие почтили мощи святого архиепископа Иосифа Бильчевского, которые 17 мая 2009 года передал приходу епископ-помощник Львовской архиепархии Леон Малый.

Во время Мессы двое девочек получили Первое Причастие.