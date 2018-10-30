Ватикан выпустил книгу о спасении нехристиан

В ватиканском издательстве вышла книга, которая анализирует тему спасения нехристиан в свете документов Второго Ватиканского Собора и взглядов Отцов Собора, Декларации Конгрегации вероучения «Dominus Iesus» и обучение Вселенских Архиереев вплоть до Папы Франциска.

Об этом сообщает Vatican News.

«Чудны тропы Господни. Учение Церкви о спасении нехристиан» – такое название имеет книга священника-салезианина Абрагама Кавалакатта, недавно приготовленная Ватиканским издательством.

Ее представление в Ватикане состоялось 29 октября. В этой богословской работе автор пишет о пути Божьего спасения нехристиан, анализируя документы Второго Ватиканского Собора и взгляды Отцов Собора, переходя к Декларации Конгрегации вероучения «Dominus Iesus» и обучению Вселенских Архиереев вплоть до Папы Франциска.

Во время презентации книги Префект Дикастерии в делах коммуникации Паоло Руффини отметил, что это первый том новой серии Ватиканского издательства под названием «Вера в диалоге».

«Мы живем во время, когда все говорят, и мало кто слушает», – отметил он, указывая на важность того, чтобы учиться вести диалог, свидетельствовать благодаря слушанию и не закрываться в себе.