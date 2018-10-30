В послании по случаю 30-летия информагентства итальянского епископата Папа Римский призвал журналистов помогать людям понимать факты в их сложности и глубоком значении.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский призвал журналистов осуществлять свою профессию, «всегда направляясь к истине». Чтобы распознавать ее, необходимо «быть бдительными относительно того, что способствует общности и поддерживает добро».

Папа поощрил информагентство и дальше идти вперед по пути инноваций, но не забывая обращать свой взгляд на все территории, итальянские и международные, помня о том, что «территория – это не просто географические границы, а нечто большее». Речь идет о «жизни людей, которые их населяют», а из этого вытекает призыв «становиться голосом тех, которые лишены голоса».

«И в дальнейшем свидетельствуйте ваши информационные маяки на всех перифериях. Коммуникативно сопереживайте историям, которые вы рассказываете. Все больше увлекайтесь истиной. Будьте хранителями новостей», – пожелал журналистам Папа Римский, призывая также «все больше делать акцент на полноте качественной информации, которая способна строить мосты понимания и диалога. Будьте свободными и далекими от редуктивных моделей, помогайте понимать факты в их сложности и глубоком смысле», – призвал он.