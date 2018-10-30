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В Зарванице состоялось паломничество автомобилистов

00:51, 30 октября 2018
Католицизм
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Ко Дню автомобилиста Зарваницу посетили работники отрасли / zarvanytsya.org

В Марийский духовный центр прибыли автомобилисты со своими семьями, сообщает "Католический обозреватель".

/ zarvanytsya.org

Администратор в МДЦ Игорь Засийбида теплыми словами приветствия встретил паломников и отметил важность работы автомобилистов для большего комфорта участников дорожного движения.

В Соборе Зарваницкой Божьей Матери состоялась торжественная Божественная Литургия, участие в которой приняли все паломники. Возглавил Богослужение администратор собора о. Дмитрий Квич.

По завершению все присутствующие отправились к часовне над источником, где состоялось освящение воды и окропление целебной водой. Также паломники молились на Крестной дороге и в новом комплексе "Украинский Иерусалим", посещали святыни Марийского духовного центра.

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