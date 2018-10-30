В канун профессионального праздника автомобилиста, 27 октября, в Зарванице состоялось паломничество автомобилистов.

В Марийский духовный центр прибыли автомобилисты со своими семьями, сообщает "Католический обозреватель".

Администратор в МДЦ Игорь Засийбида теплыми словами приветствия встретил паломников и отметил важность работы автомобилистов для большего комфорта участников дорожного движения.

В Соборе Зарваницкой Божьей Матери состоялась торжественная Божественная Литургия, участие в которой приняли все паломники. Возглавил Богослужение администратор собора о. Дмитрий Квич.

По завершению все присутствующие отправились к часовне над источником, где состоялось освящение воды и окропление целебной водой. Также паломники молились на Крестной дороге и в новом комплексе "Украинский Иерусалим", посещали святыни Марийского духовного центра.