Во Франковске отметили 80-летие храма Царя Христа УГКЦ.

Об этом написал на своей странице в фейсбук городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Уже 80 лет здесь совершается молитва. Сегодня у прихода храма Царя Христа - очень красивый праздник. Чувствуется, что этот храм согрет человеческой теплотой. Ведь его прихожане являются теми живыми камнями этого храма, которые ежедневно строят его своим присутствием. Живая парафия – это очень важно. И уже в этом году мы будем праздновать маленький юбилей фестиваля «Коляда на Майзлях», который зародился и начинался именно в этих стенах. А теперь стал визитной карточкой Франковска”, – написал Руслан Марцинкив.