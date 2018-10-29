В Ватикане завершилась XV Генеральная ассамблея Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания».

В субботу Папа Римский обратился ко всем участникам с заключительным словом, а в воскресенье совершил Святую Мессу закрытия Синода, сообщает Радио Ватикана.

Отметив, что работа Комиссии по разработке итогового документа была поистине «мученической», как и сам «текст-мученик», созданный «с большими усилиями и покаянием», Папа поблагодарил всех и в особенности молодежь, которая радовала его своей «музыкой» - как выразился Папа, добавив, что он употребил это «дипломатическое» слово для обозначения «шума».

Папа подчеркнул, что Синод – это не парламент, а «защищенное пространство для делания Святого Духа», и поэтому информация, выходившая за пределы Зала Синода, была ограниченной, не содержала подробностей и имен. Во-вторых, сказал Папа, итог Синода – это не документ: документ предназначен для того, чтобы Синод «работал в наших сердцах», чтобы мы могли понять, что Святой Дух желает сказать каждому из нас.