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Папа Римский назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге бесчеловечным актом насилия

09:31, 29 октября 2018
Католицизм
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Папа Римский / ru.sputnik-news.ee

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"В действительности, мы все ранены этим бесчеловечным актом насилия", - сказал Папа.

Папа Римский призвал бороться с распространением ненависти в обществе.

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