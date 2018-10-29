Папа Римский назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге бесчеловечным актом насилия
09:31, 29 октября 2018Католицизм
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Папа Римский / ru.sputnik-news.ee
Папа Римский осудил стрельбу в синагоге в Питтсбурге и назвал ее бесчеловечным актом насилия.
Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
"В действительности, мы все ранены этим бесчеловечным актом насилия", - сказал Папа.
Папа Римский призвал бороться с распространением ненависти в обществе.
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