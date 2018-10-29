Папа Римский назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге бесчеловечным актом насилия

Папа Римский осудил стрельбу в синагоге в Питтсбурге и назвал ее бесчеловечным актом насилия.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"В действительности, мы все ранены этим бесчеловечным актом насилия", - сказал Папа.

Папа Римский призвал бороться с распространением ненависти в обществе.