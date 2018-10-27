В Зарваницу вернули утраченную реликвию

В храм Пресвятой Троицы в селе Зарваница в присутствии архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовского Василия Семенюка передали найденный фрагмент ризы утраченной иконы Распятия Иисуса Христа.

На ризе изображена колоннада, петух и символы бичевание Христа. На второй части ризы, которая потеряна, была изображена лестница. След реликвии потерялся в 40-х годах прошлого века, сообщает "Католический обозреватель".

По преданию, в 1728 г., две недели перед Пасхой, житель Зарваницы Стефан Долган, уезжая из Дарахова домой, нашел в поле «черный ящик», внутри которого был нарисован на шелке образ Распятия Иисуса Христа. После перенесения образа в церковь жители Зарваницы стали свидетелями того, как из него начали всплывать прозрачные капли. В то же время при образе происходили "чудесные оздоровления больных". Свидетельство Стефана Долгана и людей, которые исцелились у образа, записала специальная комиссия.

Чудотворный образ пережил пожар в старенькой церкви в конце XVIII века. А также сохранился во время лихолетья Первой мировой войны. Оставался он за главным престолом в церкви и во время Второй мировой войны. И когда в деревню возвращались большевики, икона попала в сокровищницу. Но во времена большевистских гонений УГКЦ реликвия бесследно исчезла, а вместе с ней и драгоценные ризы.

История с утраченной иконой, на первый взгляд, может показаться невероятной: более 70 лет про оригинал не было никаких упоминаний, вдруг в Ивано-Франковске удивительным образом появляется элемент ризы – роскошный оклад иконы изготовлен из чистого серебра да еще и с позолотой.

Нашел реликвию тернопольчанин Виктор Чернов, который последние несколько лет живет в Ивано-Франковске. Мужчина часто бывает в Зарванице, откуда родом его бабушка с дедушкой и родители. 20 лет назад, будучи мальчишкой, он нашел ризу иконы Распятия Иисуса Христа на руинах одного из домов в Зарванице.