Католиков призвали не отмечать Хэллоуин.

Ночь Хэллоуина - это «не только шутка», заявил президент Международной ассоциации экзорцистов священник Франческо Бамонт, указывая на риски, которым подвергаются дети: на некоторых веб-сайтах для детей есть ссылки, ведущие непосредственно на сатанинские и оккультистские сайты, пишет "Католический обозреватель".

«Социальные планировщики зла, - отмечает Бамонт, - знают, что дети, приученные с первых лет жизни к языку и образам оккультизма, став взрослыми, рискуют приобщиться к оккультизму как таковому, который для новых поколений может стать альтернативой христианству».

В свою очередь священник Альдо Буонаюти, координатор Службы борьбы с сектами, объяснил в интервью Радио Ватикана: «31 октября - это канун праздника Всех Святых. Даже слово 'Хэллоуин' не стоит использовать, поскольку оно, к сожалению, связывается с другим современным явлением, с новолетием сатанистов и возвеличиванием оккультного мира вместе со всеми его замогильными ужасами. Мы, христиане, отмечаем праздник Всех Святых, то есть людей, которые жили по-настоящему, а не привидений, зомби, вампиров и чудовищ: мы празднуем героев, которые отдали свою жизнь и остались в истории христианства благодаря своей способности изменять исторические события в направлении добра».

Священник отмечает, что Хэллоуин включает в себя смесь различных аспектов, которые не могут не подвергаться критике со стороны христиан, начиная с его коммерциализации.

Экзорцисты убеждены, что даже «развлекательное» участие в Хеллоуине может привести к миру оккультизма. «Но не надо впадать в крайности, - добавляет священник Буонаюти. - Опасно видеть дьявола непременно везде, но так же опасно и противоположное, то есть уменьшать, превращать в банальность и недооценивать то, что может открыть дверь в довольно опасный мир.

Директор Службы борьбы с сектами заметил, что часто за «детскими» развлечениями стоят взрослые, которые сознательно привлекают детей к оккультизму.