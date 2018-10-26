Второй выпуск католического онлайн-журнала «Verbum» посвятили молодежи

Увидел свет второй выпуск католического онлайн-журнала «Verbum».

В этом номере авторы рассуждают о том, кто такая молодежь и как строить пастырскую работу с ней, а основа для их размышлений – это Общая ассамблея Синода епископов, которая именно сейчас завершается в Риме. Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

В новом номере «Verbum» речь идет в частности о вызовах, которые стоят перед участниками Синода. Алексей Браславец пишет про интересную инициативу Папы Франциска, который пригласил молодежь сотворить Синод. В ответ молодые люди подготовили документ, в котором поделились своими проблемами и надеждами. Это, как отмечает автор, позволяет говорить об изменении позиции молодежи в глазах Церкви: из объекта становится субъектом.

В номере помещены также два интервью на околосинодальные темы. Ординарий Киевско-Житомирской диецезии епископ Виталий Кривицкий, обращаясь к салезианской традиции и собственного богатого опыта работы с молодежью, говорит о значении Синода для жизни Церкви и специфических вызовах, с которыми приходится сталкиваться в Украине. А польский философ отец Ян Анджей Клочовский рассказывает о том, что такое молодежь, зрелость и старость.