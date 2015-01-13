Ради мира нельзя разрешить, чтобы религиозными верованиями злоупотребляли с целью войны или насилия - Папа Римский

Четко и недвусмысленно поощрять свои общины жить заповедями мира, имеющимися в каждой религии, призвал представителей различных религий и конфессий Шри-Ланки Папа Франциск, встреча с которыми была последним событием первого дня его пребывания в этой островной стране Индийского океана. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Папа Римский вспомнил, что во время Второго Ватиканского Собора Католическая Церковь задекларировала глубокое уважение к другим религиям, заявив, что она не отвергает ничего, что в них есть истинного и святого. «Именно в этом духе уважения, - добавил он, - Католическая Церковь стремится сотрудничать с вами и со всеми людьми доброй воли в искании процветания всех ланкийцев. Надеюсь, что мой визит поможет поддержать и углубить различные формы межрелигиозного и экуменического сотрудничества, начатые в прошлые годы».

Отметив, что сферы сотрудничества исповедников разных религий являются очень разнообразными, начиная от братской солидарности с нуждающимися, Папа подчеркнул, что «для блага мира нельзя разрешить, чтобы религиозными верованиями злоупотребляли с целью войны или насилия. Мы должны быть понятными и недвусмысленными, - призвал он, - поощряя наши общины в полноте жить заповедями мира и сосуществования, присущими каждой религии, и осуждать акты насилия».