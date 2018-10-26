В ОАЭ на встрече арабской католической молодёжи ожидают более тысячи участников

В Рас-эль-Хайме (Объединённые Арабские Эмираты) 26 и 27 октября будет проходить Конференция арабской католической молодёжи.

По словам организаторов, ожидается прибытие не менее 1 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всего Аравийского полуострова: из Омана, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, а также группа молодых католиков из Иорданского Хашимитского Королевства. Об этом сообщает Vatican News.

Молодёжная встреча в Арабских Эмиратах будет проходить одновременно с заключительным этапом ватиканского Синода епископов по делам молодёжи.

В проведении мероприятия помогают более ста молодых волонтёров из Объединённых Арабских Эмиратов. По словам организаторов, конференция станет ответом на призыв Папы Франциска встречаться с молодыми людьми в их жизненных контекстах и выслушивать их ожидания.