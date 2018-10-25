Папа Римский призвал помочь пожилым людям чувствовать себя живой частью сообщества

Мы нуждаемся в дедушках и бабушках, которые являются мечтателями, только они смогут вдохновить молодежь идти вперед с креативностью пророчества.

Такими мыслями поделился Папа Римский в предисловии к книге «Делиться мудростью времени», сообщает Радио Ватикана.

Папа замечает, что наши общества лишили дедушек и бабушек их голоса, возможности поделиться опытом, причиной чего является наше желание устранить «страх перед слабостью и уязвимостью». Следует, однако, «заново разбудить цивилизованное чувство благодарности, ценности, гостеприимства, способности помочь пожилому человеку чувствовать себя живой частью своей общины».

«Отодвигая дедушек и бабушек набок, лишаемся возможности войти в контакт с тайной того, что дало им возможность идти вперед, пробивать свой путь...», – пишет Папа, добавляя, что с другой стороны, «противным бывает цинизм пожилого человека, который потерял смысл, презирает молодежь и постоянно сетует», ибо в этом случае «опыт жизни уже не передается, превращается в бесплодную ностальгию».

Как отметил Папа Римский, слова дедушек и бабушек являются особыми для молодежи, да и вера передается благодаря свидетельству тех, которые сделали ее «закваской своей жизни». «Знаю это из личного опыта», – подчеркивает он.