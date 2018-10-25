Папа Римский сравнил политиков-популистов с Гитлером

Папа Римский сравнил политиков-популистов с лидером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и призвал европейские страны принимать у себя беженцев.

Об этом сообщает panorama.am со ссылкой на таблоид "The Daily Mail".

Глава РКЦ посетил в Ватикане презентацию книги о связи поколений и выступил с речью, в которой осудил популизм и анти-иммигрантские настроения. По его словам, очень важно рассказывать молодому поколению об истории мировых войн, «чтобы они не повторили уже сделанных ошибок и знали, как распространяется популизм».

Он привел в пример Адольфа Гитлера. «Кризисы порождают страх и тревогу. По моему мнению, самый очевидный пример европейского популизма – это Германия в 1933. (...) Немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не захватывал власть, его народ за него проголосовал, а затем он привел свой народ к краху», – сказал Папа.

Он также заявил, что Библия учит принимать у себя беженцев, и осудил использование колючей проволоки против нелегальной иммиграции. Однако он добавил, что страны имеют право ограничивать количество беженцев, и «для всей Европы очень важно прийти к соглашению по этому вопросу».