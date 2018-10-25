Папа Римский объяснил католикам суть заповеди «Не прелюбодействуй»

Нельзя любить только потому, что это «удобно»: любовь проявляется как раз за порогом собственной выгоды, когда отдаешь все без остатка, в этом заключается суть шестой заповеди.

Так объяснил Папа Римский суть заповеди «Не прелюбодействуй» на общей аудиенции 24 октября, сообщает Радио Ватикана.

«Призвание к супружеской жизни требует тщательного рассуждения о качестве отношений, требует времени помолвки, чтобы их испытать. Чтобы приступить к Таинству Брака, помолвленные должны прийти к зрелому убеждению, что в их отношениях присутствует рука Бога.

Вот почему перед вступлением в брак необходим самый настоящий «катехуменат». Недостаточно трех или четырех приходских встреч, отметил Папа, - это «лишь подобие подготовки, и ответственность за это несет настоятель или епископ, допускающий такое», - сказал Папа Римский.

Он рассказал, что означает понятие "верность".

"Верность – это образ жизни. Верность проявляется в том, как мы трудимся, как мы говорим, в мыслях и поступках. Верность выражается во всех измерениях и при любых жизненных обстоятельствах. Но верность зиждется не на нашей человеческой природе, а на верности Бога. Шестая заповедь призывает нас обратить взор на Христа, Который Своей верностью может заменить наше прелюбодейное сердце на сердце верное", - сказал Папа Римский.