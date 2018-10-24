В Киеве пройдет форум «Открытые двери УГКЦ»

В Киеве в воскресенье, 4 ноября, в рамках III Всеукраинского съезда мирян УГКЦ состоится форум «Открытые двери УГКЦ», который посвящен памяти Блаженнейшего Любомира.

Это мероприятие — еще одна попытка создать площадку, чтобы представить Церковь, как живое и деятельное учреждение в обществе, сообщает "Католический обозреватель".

Место проведения: Патриарший собор Воскресения Христова и Международный выставочный центр.

«Цель форума — представить УГКЦ с разных сторон, то есть не закрытую в храмах (только на молитве), а показать прежде всего Церковь, которая богата разнообразными мирянскими общинами, организациями и институциями, которая работает среди различных категорий людей в обществе», — подчеркнул о. Василий Белаш, председатель Комиссии по делам мирян УГКЦ.

Как сообщают организаторы, во время форума нужно выполнить определенные цели и задачи: представить разного рода сообщества, организации, институты и учреждения УГКЦ, создать среду коммуникации для обмена опытом между участниками форума, сформировать каталог “Открытые двери УГКЦ”, провести панельные дискуссии на актуальные темы и вызовы, которые стоят перед Церковью в современном обществе и наработать соответствующие обращения.