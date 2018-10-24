Католическая организация выпустила аналог мобильной игры "Pokemon Go" – с Иисусом и Моисеем

Состоялся релиз очередной копии "Pokemon Go" под названием "Follow JC Go" ("Следуйте за Иисусом Христом").

Игра нацелена на религиозное воспитание, а ее создателем выступает католическая организация "Fundación Ramón Pané", сообщает itc.ua.

Как и "Pokemon Go", католический аналог использует элемент дополненной реальности и события в игре имеют привязку к объектам в реальном мире. Вот только при наведении камеры на объект в реальном мире будут видны не покемоны, а… известные библейские персонажи: Иисус, Моисей и прочие пророки и святые.

Игрокам будет нужно передвигаться по городу, ориентируясь по карте, а игра отслеживает местоположение пользователя по GPS. Цель игры – собрать собственную "Евангелическую команду" (eTeam). Отвечая на вопросы собранных персонажей, пользователь продвигается дальше по игре.

Разработчики "Follow JC Go" реализовали своего рода мультиплеер с групповыми заданиями. Также игра предлагает прерваться на молитву каждый раз, когда пользователь проходит мимо церкви.

Игра "Follow JC Go" была создана в рамках подготовки Международному дню молодежи, католическому мероприятию, которое пройдет с 22 по 27 января 2019 года.

Игра доступна для загрузки на iOS и Android. Пока она доступна только на испанском языке, но вскоре разработки обещают добавить поддержку других языков, включая английский.

Как отмечает IGN, Папа Римский первым опробовал игру и похвалил проект.