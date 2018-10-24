Благовещенский храм УГКЦ в Коломые станет памятником ЮНЕСКО

Уроженец Прикарпатья Андрей Иванчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы Благовещенская церковь в Коломые попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйской епархии УГКЦ.

«Коломыя имеет уникальную церковь, старейшую, наверное, в области. Она является памятником архитектуры Всемирного наследия ЮНЕСКО, за уставными документами ЮНЕСКО, такая памятка должна быть занесена в каталог. Церковь построена без единого гвоздя, она полностью деревянная и это ее изюминка», - отметил Андрей Иванчук.

Отец Андрей Танасийчук, настоятель храма, рассказал, почему важно, чтобы церковь стала памятником ЮНЕСКО.

«Мы вошли в историю, мы сейчас творим историю и обязаны передать ее следующим поколениям. Нужно действительно приложить много материальных усилий. Хорошо, что есть люди, которые это готовы сделать. Важно, чтобы не только была церковь как материальная здание, хорошо сохранившееся, а также, чтобы она была намоленная. А это самое древнее здание в Коломые», - сказал священник.

«В Коломые есть очень хорошие архитекторы, которые знают древние гуцульские строительные приемы. Мы хотим их попросить, чтобы они привели ее к той подлинности, то есть реконструировали для достижения первоначального состояния. Начнем в ближайшее время, мы должны максимально приложить усилия и сделать так, чтобы церковь попала в ЮНЕСКО. Это будет лучший подарок для нас всех. Во Коломые будет памятник ЮНЕСКО, и это будет совсем другой статус, совсем другая туристическая реклама для нашего города. Это будет новая визитная карточка нашей писанковой Коломыи», – сказал Андрей Иванчук.

Церковь Благовещения построена в 1587 году. Храм относится к памятникам архитектуры национального значения области и является одним из лучших образцов гуцульского сакрального строительства.

Храм уникален и тем, что в нем были образы, которые нарисовал известный украинский художник XIX века. Теофил Копистинский, а также церковные старопечатные книги, рядом есть колокольня 1578 года, символическая стрелковая могила и кладбище.