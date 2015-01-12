Папа Римский: Украина стала драматическим театром боевых действий
Папа Римский Франциск заявляет, что Украина стала драматическим театром боевых действий.
Как сообщается на сайте Посольства Украины при Святом Престоле (Ватикан), сегодня утром состоялась традиционная новогодняя встреча Папы Римского Франциска с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Ватикане.
В этой связи понтифик выступил с речью, которая была посвящена итогам дипломатической деятельности Ватикана, основным международным событиям прошлого года, а также вызовам, стоящим перед мировым сообществом на пороге 2015 года. В ходе речи Папа Римский отдельно упомянул о ситуации в Украине.
Он сказал: «Бесконечные конфликты являются, по сути, настоящей и действительной мировой войной, которая ведется по частям в разных уголках мира. Прежде всего, в близкой к нам Украине, которая стала драматическим театром боевых действий. Надеюсь, что через диалог, усилия, направленные на прекращение военных действий, будут консолидированы, и заинтересованные стороны встанут как можно скорее, в духе уважения к международному праву, на путь взаимного доверия и братского примирения с целью положить конец нынешнему кризису».